تهنئة الفنانة رانيا يوسف لجمهورها بمناسبة رأس السنة

قامت الفنانة رانيا يوسف بتهنئة جمهورها ومعجبيها بالعام الجديد، وقد قامت بنشر تهنئتها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستان أحمر جذاب في فيديو قصير لها وقالت يارب تكون سنة سعيدة على الجميع وتمنت للجميع تحقيق أحلامهم في العام الجديد.

وقد لاقى الفيديو إعجاب جماهيري عريض وتغزل في أطلالتيها وشياكتها، وتمنوا لها سنة سعيدة مع كل الأماني بالحب والتوفيق في العام الجديد، وفي الآونة الأخيرة ظهر أن رانيا تقوم على عمل فني جديد وهو تصوير مسلسل الآنسة فرح حيث تقوم بدور أم وجدة لأول مرة في تاريخ مشوارها الفني، ويشاركها في العمل الكثير من الفنانين منهم محمد كيلاني وهبة عبد العزيز.