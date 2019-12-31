استضافة الإعلامي عمرو الليثي للفنان رامي صبري اليوم احتفالا برأس السنة

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان رامي صبري اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساءا، أحتفالا بليلة رأس السنة، وسوف يتحدث الفنان عن مشوار حياته الفنية وأهم أعماله وأغانيه كما سيتحدث عن رؤيته على صعيد الغناء للعام الماضي والأشياء التي يتمنى تحقيقها في العام المقبل.

وسوف يقدم الفنان رامي صبري بعض من أجمل أغانيه، والبرنامج المعروف للمذيع عمرو الليثي هو برنامج واحد من الناس الشهير الذي يقدم العديد من الحالات الإنسانية، وقد تمكن من الحصول على أعلى نسبة مشاهده لما يقدمه من مصداقية وأسلوب مهذب، ويعرض البرنامج في أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع في الساعة التاسعة مساء.