من جديد أشتراك الفنانة هند صبري والفنان أحمد عز بعمل فني

قامت شركة سينرجي بمحاولة للدمج بين عمالقة الفن وهو الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري في مسلسل ذات الطابع المخابراتي ويقوم بكتابة المسلسل الكاتب الكبير باهر دويدار وإخراج أحمد علاء ولم يستقر صناع العمل علي اسم للمسلسل بعد.

ومن المعروف أن الفنانين كانت آخر الأعمال المشتركة بينهم هو فيلم مذكرات مراهقة، وكانت أخر أعمال الفنان احمد عز في رمضان الماضي مسلسل بعنوان أبو عمرو المصري، بينما كانت آخر أعمال الفنانة هند صبري في رمضان قبل الماضي مسلسل حلاوة روح.

وكان النجمان قد تعودا علي الحصول علي البطولات المطلقة ولكن قامت الشركة المنتجة بمحاولة إقناعهم ليتم عمل مسلسل ذات البطولة المشتركة.