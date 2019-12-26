شاهد أحدث إطلاله للفنانة سمية الخشاب باللون الأسود

ظهرت الفنانة سمية الخشاب في أحدث إطلالاتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع التدوينات الشهير تويتر وقد طلت باللون الأسود المميز في إطلاله جذابة ومثيرة، وقد نالت علي إعجاب عدد كبير من معجبيها وقاموا بإرسال لها الكثير من التعليقات الإيجابية.

وتستعد الفنانة سمية الخشاب للمشاركة ببطولتها مع عدد مميز من نجوم المسرح وعلى رأسهم النجم أحمد ادم في عمل مسرحي مميز بعنوان ياتصيب ياتخيب.

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة سمية الخشاب كانت برمضان قبل الماضي وهو مسلسل الحلال والذي شاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد والفنانة فادية عبد الغني والفنانة يسرا اللوزي ودينا فؤاد وأذيع على شاشة قناة mbc مصر