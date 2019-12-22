محمد إمام يعلن موعد عرض الإعلان الرسمي لفيلم لص بغداد من باريس

أعلن الفنان محمد إمام، موعد عرض الإعلان الرسمي لفيلم لص بغداد وهذا أثناء رحلته في العاصمة الفرنسية باريس، حيث نشر صورة له أثناء التجول في شوارع باريس، وقال في تعليقه على الصورة: “صباح الفل انتظروا الإعلان الرسمي لفيلم لص بغداد الأسبوع المقبل إن شاء الله”.

ويستعد محمد إمام لعرض فيلم “لص بغداد” في منتصف يناير المقبل، في دور العرض السينمائية، بصحبة عدد هائل من النجوم وأبرزهم فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس، وخلال رسالة وجهها للجمهور، أعلن إمام عن استعداداته المقبلة بعد الانتهاء من فيلمه وانتظار عرضه، وكتب في منشور على حسابه بانستجرام قبل أيام، “نستعد بقي للي بعده، علشانكم مفيش راحة، توكلنا على الله، اللي جاي ملوش زي”.