ديزني تعلن طرح النسخة الحية من فيلم “مولان” Mulan شاهد التريلر الرسمي وقصة الفيلم

طرحت شركة ديزني، الإعلان التشويقي الأول لفيلم الكارتون الشهير “Mulan” في نسخته الحية، والمقرر طرحه في السينمات بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في 27 مارس المقبل، ويأتي هذا في سياق قيام ديزني مؤخراً بإحياء عدد من الأفلام الكارتونية الشهيرة في نسخة حية، أسوةُ بفيلمي علاء الدين والملك الأسد الذين حققا نجاحاً منقطع النظير بعد إعادة احيائهم في نسخة حية، ويأتي طرح فيلم مولان الجديدة كتأكيد على أهمية الفكرة ومدى نجاحها.

أبطال فيلم مولان

فيلم الرسوم المتحركة الشهير “مولان”، أُعيد احيائه في صورة حية، وهو من بطولة “دون ين”، وتقوم بدور مولان الفنانة “ليو يي فاي” والتي تم اختيارها من بين ألف فتاة تقدمن بإعتبار ملامحها هي الأقرب لمولان، ويشارك في العمل كلا من لي لي جونج وجايسون لي.

قصة فيلم مولان Mulan

مولان Mulan، هو فيلم رسوم متحركة من انتاج ديزني عام 1998 وهو الفيلم السادس والثلاثون للشركة، تدور أحداثه حول فتاة صينية تذهب لتشارك في الجيش الصيني بدلا ً من والدها لكبر سنه، وتتنكر في زي رجل بصحبة تنين أسطوري صغير وصرصور، ولا يشك أحد في الجيش أنها فتاة، وقد دخلت في الحرب وأنقذت قائد الجيش، إلا أنها جُرحت أثناء المعركة وعند علاجها عرف الجنود أنها فتاة، فأقاموا عليها عقوبة الإعدام، إلا أن قائد الجيش قرر العفو عنها لأنها أنقذت حياته.

تُنهي مولان خدمتها وتهم بالعودة إلى بيت أبيها، وهي في الطريق تعلن أن المتطرفين يقررون الهجوم على العاصمة أثناء الإنشغال بالعيد الصيني، فتحاول أن تنذر الجيش أثناء الإحتفال فلا يلتفت لها ولا يصغي إليها أحد، إلا أنه ومع بدء الهجوم يصدقها الجنود ويتفقون مها وينقذوا الإمبراطور، فتزيد ثقة الجنود والقائد بها.

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يطلب قائد الجنود من والدها الزواج منها فيوافق، والفيلم له جزء ثاني تدور أحداثه حول مهمة أخرى كلف بها الإمبراطور مولان، وهي توصيل الأميرات إلى أزواجهم المستقبلين وحراستهم في الطريق.

التريلر الرسمي لفيلم مولان