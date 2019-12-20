كلمات أغنية ابن مصر الشهيرة في إعلان بنك مصر رمضان 2019

ارتبطت كلمات أغنية ابن مصر الشهيرة في إعلان بنك مصر في أذهان الجماهير منذ شهر رمضان 2019 عندما انطلق بغنائها المطرب محمود العسيلي والفنان مدحت صالح والمطرب الشعبي مصطفي حجاج فهى أحدثت ضجة كبيرة على الساحة الإعلامية، فعند إذاعتها للمرة الأولى لم يتضح “حجاج” في الإعلان بالشكل الكافي، مما جعل رواد التواصل الاجتماعي لاسيما موقع “فيس بوك” يتحدثون ويعلقون عن الأغنية، الأمر الذي استوجب من الشركة المنتجة تعديل الإعلان لكى يظهر فيه أداء الثلاثة وهم يغنون أغنية ابن مصر على مسرح دائر طول دقائق عرض الإعلان.

وأصبحت أغنية ابن مصر من أشهر الأغاني المصريين المطروحة على شاشات القنوات الفضائية والتليفزيون المصري في رمضان 2019 وحتى الآن لايتوقف تشغيلها ضمن فقرات الإعلانات في الفواصل بين المسلسلات والأفلام والبرامج، لذا نقدم كلمات أغنية ابن مصر الشهيرة في إعلان بنك مصر في السطور القادمة بعد أن احتلت طفرة محركات البحث العالمي جوجل مصر.

كلمات أغنية ابن مصر

إليكم كلمات أغنية ابن مصر كاملة مكتوبة في الفقرات الآتية ضمن الأغاني التى يعرضها موقعنا لمتابعينه الكرام من مصر ومختلف الدول العربية.

هنا صدقت حلمي وبدأت قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقومت وامبارح غير دلوقت هنا قلبي من جوة ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت واديني سبقت من هنا قررت بعدما فكرت امشي ع الصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر فيه أزمة ده خوفك منه مالوش لازمة واديك عالصعب قدرت واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم راهنوا عليك تخسر وكسبت Advertisements انا ابن مصر انا ضد الكسر انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر انا ابن مصر قلبي نسر مقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر شوفت أزمات ومواقف مالهاش عد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد شوفت أزمات ومواقف مالهاش عد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس انا ابن مصر انا ضد الكسر انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر

أغنية ابن مصر يوتيوب

وصلت أغنية ابن مصر على موقع يوتيوب منذ طرحها في مايو 2019 حتى اليوم 11.261.570 مشاهدة، وقدمتها لأول مرة قنا بنك مصر الرسمية على اليوتيوب، معلقة ” مع كل منتج جديد فرصه تكون واحد من ال١٠٠ فايز بجائزه ١٠٠ ألف جنيه.. وافتح حساب في بنك مصر دلوقتي بدون مصاريف إدارية.. واستمتع ببداية أحلي ١٠٠ سنه مع بنك مصر”

يجدر الإشارة إلى أن كلمات أغنية ابن مصر للشاعر المعروف أمير طعيمة، وغناء محمود العسيلي، مدحت صالح، مصطفي حجاج، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، وفي حالة أن كنتم تريدون كلمات أغنية معينة عليكم كتابتها في التعليقات أسفل المقال، ونقدمها لكم كاملة مكتوبة، بكافة المعلومات عنها.