تعرفي على سر جمال الممثلة الهندية “سونام كابور”

تعرف الممثلة الهندية “سونام كابور” بجمالها الطبيعي وبشرتها الصافية، مما مكنها من سرقة الكثير من قلوب معجبيها، واليوم سنكتشف معا أسرار جمال تلك الممثلة الرائعة.

نعلم جميعا أن “سونام” هي إبنة الممثل “آنيل كابور”، ولكنها شقت طريقها بموهبتها وجمالها الطبيعي، حيث أنها تمكنت من فقدان الكثير من الوزن والتألق في عالم بوليوود.

تهتم “سونام” ببشرتها بشكل يومي وذلك عن طريق تطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي تحتوي على اللبن أو الزبادي لترطيب البشرة وصفائها، كما إنها تضع واقي الشمس يوميا ولكنها تستعمل بعض الأنواع الطبيعية والتي لا تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية، كما أوضحت “سونام” أن سر جمال شعرها هو تطبيقها للزيوت الهندية بشكل مستمر، فهي قادرة على تطويل الشعر وتنعيمه وأيضا تكثيفه.

وبالنسبة للحمية التي إتبعتها “سونام” لفقدان الوزن قبل الدخول في عالم بوليوود كانت حمية قاسية إبتعدت فيها عن كلا من المقليات والحلويات، وكانت تتناول 6 وجبات يوميا حيث كانت تلك الوجبات قليلة الكربوهيدرات وكثيرة البروتينات، كما أنها تقوم بممارسة الكثير من التمارين المختلفة لمدة 30 دقيقة يوميا مما يساعدها في الحصول على جسم رشيق ومثالي.