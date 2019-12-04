حقيقة انفصال أصالة والمخرج طارق العريان

تداولت معظم مواقع التواصل الاجتماعي، خبر انفصال المطربة السورية أصالة والمخرج طارق العريان، وهذا بعد مرور سنوات طويلة من الزواج.

وأعلنت مصادر أن الثنائي تواجدا سويا في دبي الإماراتية، الأسبوع المنقضي، حيث كان يتابع “العريان” معظم أعماله بأحد استوديهات المدينة، بينما كانت أصالة في زيارة لعدد من خبراء التجميل.

ولم توضح المصادر إن كان الثنائي قد انفصلا بالفعل أم لا.

ويذكر أن الفنانة أصالة أحيت أخر الشهر المنقضي حفلاً غنائيا رفقة الفنان صابر الرباعي، ضمن ليالي موسم الرياض المقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.