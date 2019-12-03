هل تخلت هالة فاخر عن الحجاب تماماً “بطاقية تكشف شعرها” أسوة بصابرين (صور) 

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، عدد من الصور للفنانة هالة فاخر مع الفنان حسن الرداد والإعلامية انجي علي، حيث ظهرت “فاخر” في الصور مرتدية لـ “آيس كاب” يظهر منه أجزاء من شعرها الأصفر، ورأى البعض أن هذه الصور تُعد إعلاناً عن خلع هالة فاخر للحجاب أسوة بصابرين التي أعلنت رسمياً تخليها عن الحجاب تماماً منذ قرابة الأسبوعين، وهو الخبر الذي أثار جدلاً كبيراً حينها.

يذكر أن الصور الملتقطة لهالة فاخر بدون حجاب، تأتي في اطار مشاركتها في بطولة مسرحية “لوكاندة الأوباش” مع كلا من الفنانين، ماجد المصري وحسن الرداد وشيماء سيف وإيمان العاصي وحسن عبد الفتاح وحمدي الميرغني، والمقرر أن يتم عرضها في إطار فعاليات موسم الرياض الحالي بالمملكة العربية السعودية، ومسرحية لوكاندة الأوباش من اخراج أشرف ذكي ومن تأليف محمد عز.

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تجدر الإشارة إلى أن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، يشهد عرض أكثر من مسرحية مصرية والتي لاقت نجاحاً واقبالاً كبيراً، ومنها مسرحية الفنان محمد هنيدي “3 أيام في الساحل”، ومسرحية الفنان يحيى الفخراني “الملك لير”، ومسرحية الفنان أحمد مكي “حزلقوم”، ومسرحية لأحمد عز بعنوان “علاء الدين والعفريت”.