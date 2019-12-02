التعليق الأول من منة فضالي بعد محاولة اختطافها من قبل سائق توك توك في حدائق الأهرام

قالت الفنانة منة فضالي أنه بالفعل تعرضت للإخطاف من قبل سائق توك توك من أحد الأماكن الموجودة في حدائق الأهرام، بعد خروجها من الكوافير مباشرة متوجهة إلى سيارتها.

وقالت منة فضالي أنها استطاعت أن تبعد السائق عنها قبل أن يدخلها في التوك توك، وقامت بضربه بشكل مبرح في وجهه، مشيرة إلى أنه هرب بالتوك توك ولم يستطيع المارة الإمساك به.

وتعرضت الفنانة منة فضالي لحاثة اختطاف ألأمس الأحد من قبل سائق توك توك وصديقه أثناء خروجها من الكوافير في حدائق الأهرام.

وتعرضت منة لعدد من الكدمات والجروح في يدها اثناء الدفاع عن نفسها، وتمكن السائق من سرقة الأنسيال الخاص بها.