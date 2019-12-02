سمية الألفي تقرر العودة للتمثيل مرة أخرى

كشفت الفنانة سمية الألفي، على أنها قد اتخذت قرار بعودتها مرة أخرى للتمثيل، حيث قد أدلت بتصريحات في حلقة برنامج الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس، بأن تلك الحلقة فتحت له التصريح بالكثير من القرارات والعودة من جديد إلى الشاشة والنور والعمل بالتمثيل.

حيث أن الفنانة”سمية صرحت قائلة: “عندما قرأت التعليقات على الحلقة التليفزيونية اتخضيت ومكنتش متخيلة أن الناس لسه فكراني وبيحبوني وعايزاني معاهم علشان كده قررت أرجع للتمثيل تاني”.

كما اكملت قائلة خلال اللقاء: لم أجد شيئًا يثير غضبي من الحلقة، ولكنني وجدت تحيزًا من الرجال لموقفي، وأمنياتهم أن تكون فكرة التسامح موجودة عند نساء مصر، وهذا لا يعني دعمي للخيانة”، لافتة إلى أنها والفنان الراحل فاروق الفيشاوي كانوا حالة حب غريبة.