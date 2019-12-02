تطورات الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد

أعلن طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن أخر تطورات الحالة الصحية للمطرب محم فؤاد بعد أن تعرض لوعكة صحية شديد على أثرها نقل إلى إحدى المستشفيات وتم دخوله إلى غرفة العناية المركزة، حيث أن قد شعر بحالة من الإعياء الشديدة ونقل إلى المستشفى واجري فحوصات طبية وإشاعات ورسم قلب.

وبعد أجراء الفحوصات تبين أنه تعرض لحالة من ارتفاع ضغط الدم، والآن تم الاطمئنان على حالته الصحية والمستقرة ونقل إلى الطوارئ والى غرفة الملاحظة، كما أن الفنان محمد فؤاد أعلن عن تطورات حالته الصحية المستقرة في الفترة الحالية، وذلك بعد أن تعرض المطرب محمد فؤاد لأزمة صحية مفاجئة.