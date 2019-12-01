أستاذ جراحة الأورام يكشف عن نوع الجراحة التي أجرتها نيلي كريم في الوجه

اعلن الدكتور مدحت خفاجة، أستاذ جراحة الأورام في جامعة القاهرة، عن حقيقة ما تعرضت له الفنانة نيلي كريم من وعكة صحية أدت إلى خضوعها لعملية جراحية في الوجه واستئصال ورم حميد، حيث أوضح الطبيب بأن ورم الغدة النكافية هو من أكثر الأورام المنتشرة، وأن نسبة الشفاء من المرض تصل إلى 100%.

وأن في تلك العمليات الجراحية واستئصال الورم يكون الجراح كفء ومتحكم في تلك العملية وبارع في عدم ترك أثار في الوجه أو عصب الوجه، وأن لا ينتج تشوهات في وجه المريض، كما أضاف الطبيب بأنه لا يوجد سبب محدد لأورام الغدة النكافية الحميدة، وأن تلك الأورام متعددة الأنواع التي يمكن أن تصل إلى 3000 نوع.