استقرار الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد بعد تعرض لوعكة صحية

أعلنت مصادر مقربة من الفنان محمد فؤاد، بأن حالته الصحية قد استقرت بعد أن تعرض لحالة من ارتفاع ضغط الدم، وتم نقل الفنان على أثرها إلى المستشفى حتى يتم عمل الفحوصات اللازمة له، حيث قد صرح طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، بأن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بأنه يتابع حالة الفنان لحظة بلحظة عند عودته من أمريكا.

كما أشار على أن وكيل أول النقابة قد قان بالتواصل مع مدير فرقة الفنان محمد فؤاد، ثم قام بإبلاغه على أن حالته مستقرة وأنه سوف يعود إلى منزله مرة أخرى الليلة، والجدير بالذكر على أن الفنان محمد فؤاد قد تعرض لأزمة صحية ونقل إلى مستشفى دار الحكمة حتى يجري بعض الفحوصات الطبيبة، وأنه الآن حالته مستقرة وفي انتظار خروجه من المستشفى.