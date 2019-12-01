مهرجان القاهرة السينمائي حقق رقما قياسيا ببيع 40 ألف تذكرة للجمهور

اعلن محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على أن المهرجان قد حقق العام الحالي لأول مرة رقم قياسي في بيع تذاكر الأفلام للجماهير، حيث أنه خلال المهرجان تم بيع أكثر من 40 ألف تذكرة لعدد من الأفلام المختلفة تم عرضها في المهرجان، وأشار خلال تصريحات في حفل ختام الدورة 41 للمهرجان، بأن أدارة المهرجان منذ عامين فقد كانت تحاول بيع 15 ألف تذكرة فقط، ولكن الدورة الحالية تم بيع أكثر من 40 ألف تذكرة.

حيث أنه أكمل قائلا: “أتمنى أن نشجع الناس دائمًا على الذهاب للسينما لأنها سلاح يمكن أن نحارب به أي فكر متطرف، ويوصل صوتنا وتراثنا للعالم أجمع، وأن رقم بيع التذاكر يعتبر رقم مثالي جدا.