كلمات أغنية نساي شيرين عبد الوهاب Sherine – Nassay مكتوبة| فيديو

أطلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب ألبوم نساي عام 2018 ليضم 12 أغنية متنوعة بين الرومانسية والفراق والسعادة والفرح مما حقق شهرة واسعة، ولكن تبقى كلمات أغنية نساي من الأغاني الأكثر بحثًا وإعجابًا للجمهور وخاصة الفتيات في عمر العشرينات اللواتي ينشرونها عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حتى الآن مما يؤكد نجاح الأغنية ومدى استمراره حتى بعد مرور أكثر من سنة على أطلقها.

وظهرت الفنانة شيرين في الفيديو كليب لأغنية نساي بأكثر من “لوك” متردية مجموعة فساتين مختلفة الألوان لتجذب الجمهور برقصات مختلفة حيث يختلف أدائها في كليب نساي عن الكليبات السابقة خلال مشوارها الغنائي.

أغنية نساي شيرين عبد الوهاب

كلمات أغنية نساي للشاعر تامر حسين وألحان تامر على، وتوزيع نابلسي، وتدور كلماتها عن النسيان والزهايمر من قبل الحبيب للتفاصيل التى تربط في حبيبته بداية من مواعيد المقابلات حتى الهدايا التى يجلبها لها في مناسبات خاصة بيهم وبعد فترة يسألها من أحضرها لكي.

أغنية نساي يوتيوب

حققت أغنية نساي على موقع يوتيوب 34.010.436 مشاهدة، ونحو 221 ألف لايك منذ نشرها في 9 أكتوبر 2018 ولازالت تحتل قائمة الأكثرتشغيل لدىّ الكثير من زوار الموقع، ووقت طرح الألبوم هنأ الفنان حسام حبيب المطربة شيرين عليه وهما متزوجين منذ أكثر من عامين، وقال لها، ” كل سنة وانتي طيب واحلى واحن وانجح شيرين في الدنيا” عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام لتبادل الفيديوهات والصور، وتشهد علاقتهم مزيد من الحب والنجاح المتبادل في الألبومات الغنائية ومدى ارتباطها بحياتهم الشخصية.

كلمات أغنية نساي

إليكم كلمات أغنية نساي مكتوبة، في إطار الخدمات التى يقدمها موقعنا لمتابعيه من مصر ومختلف الدول العربية، يمكنكم تداولها فيما بينكم من خلال نشر الكلمات التالية:

حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده إزاي ده ببقى مواعداه بليل يقولي الصبح مش جاي حَبِيبَيْ نساي نساي أَصْلَحَ عَيَّبَهُ ده إزاي ده بِبَقِّي مواعداه بِلَيْل يقولي الصُبْح مَشّ جاي زهايمر لأ بجد غريب محير قلبي ليه وياه بحبه بس أكتر عيب اللي يقولهولي بينساه حَبِيبَيْ نساي نساي أَصْلَحَ عَيَّبَهُ ده إزاي ده بِبَقِّي مواعداه بِلَيْل Advertisements يقولي الصُبْح مَشّ جاي حَبِيبَيْ نساي نساي أَصْلَحَ عَيَّبَهُ ده إزاي ده بِبَقِّي مواعداه بِلَيْل يقولي الصُبْح مَشّ جاي يجيبلي هدية وأفرح بيه مفاجأة كان عملهالي يشوفها يقولي دي منين دي وينسى إنه جابها لي يجيبلي هَدْيَة وَأَفْرَح بِيه مُفاجَأَة كانَ عاملهالي يُشَوِّفها يقولي دِي مَنَينَ دِي وَيُنْسَى إِنَّهُ جابهالي حَبِيبَيْ نساي نساي أَصْلَحَ عَيَّبَهُ ده إزاي ده بِبَقِّي مواعداه بِلَيْل يقولي الصُبْح مَشّ جاي

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