محمد هنيدي يمزح متابعيه على تويتر بنشر صورته وهو صغير

قام الفنان محمد هنيدي بنشر صورة له وهو صغير وكان يحمل في يده علبة من السجائر وسخر من نفسه ومازح متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، قائلا على الصورة لو كُتب على علب السجائر التي يحملها هو في الصورة بإنها من الأسباب التي تسبب قصر القامة لكان الناس ابتعدوا عنها.

حيث قد كتب محمد هنيدي مازح متابعيه عبر تويتر قائلًا: “لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللي في أيدي إنها ” تدمر الصحة وتسبب قصر القامة” كان زمان ماحدش قربلها دلوقتي”، وأكمل قائلا: “بس للأسف واضح انهم كتبوا ” احذر تسبب فرط من الوسامة الشديدة” عشان كدة الكوكب كله بيشربها دلوقتي وزادت الوسامة.