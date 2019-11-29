تفاصيل توزيع ميراث الفنان الراحل “هيثم أحمد ذكي” ووريث وحيد 

رحل عن عالمنا في السابع من نوفمبر، الفنان هيثم أحمد ذكي، وقد أثر خبر وفاته في الجميع سواء من داخل أو خارج الوسط الفني، وما يتعلق بوفاته من أخبار أصبح محل اهتمام الكثيرون من محبيه، حيث توفي الراحل عن أخ وحيد هو “رامي عز الدين” أخ غير شقيق من والدته الراحلة الفنانة هالة فؤاد، وهو الوريث الشرعي الوحيد الذي ستئول إليه تركه المرحوم هيثم أحمد ذكي، وقد تداول على مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عن حجم الثروة التي تركها الفنان الراحل وكيف سيتم توزيعها وفقاً لإعلام الوراثة.

أشارت وثيقة إعلام الوراثة، الخاصة بوفاة الفنان هيثم أحمد ذكي، إلى أن التركة عبارة عن 3 شقق سكنية، و300 ألف جنية وشهادة تأمين بمبلغ 200 ألف جنية وسيارة، ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، يحصل “رامي عز الدين بركات” أخو الفنان هيثم أحمد ذكي غير الشقيق، من والدته الراحلة الفنانة هالة فؤاد، عل سدس التركة فرضاً والباقي تعصيباً، فقد دون وارث أو مستحق لوصية سوى من ذكر.

وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي

كان الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي، قد وافته المنيه عن عمر يناهز الـ 35 عاماً، حيث تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً من خطيبته انجي سلامة، لعدم رده على التليفون لفترة طويلة، وبناء عليه تم اقتحام الشقة ووجد ميتاً على أرضية الحمام.

Advertisements

هيثم أحمد ذكي من مواليد 4 أبريل 1984، وقد بدأ مشواره الفني بداية من تمثيله في فيلم حليم مع والده الفنان أحمد ذكي، ثم تلاه قيامه بدور البطولة في فيلم البلياتشو العام التالي.

توزيع ميراث الفنان هيثم أحمد ذكي

أوضح محامي رامي عز الدين بركات – شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي -، أنه كان قد تقدم بدعوى لإعلام الوراثة ليحصل موكله على نصيبه الشرعي من ميراث أخيه المتوفي، مضيفاً أنه قد تم بالفعل الحصول على جزء من الميراث بناء على تصريح النيابة العامة بعد الحصول على فتوى من الأزهر الشريف بأن رامي هو الوريث الشرعي الوحيد، وسيتحصل على شقتين بمنطقة المهندسين والهرم، إلى جانب المبلغ المالي الموجود بالبنك والذي تصل قيمته إلى نصف مليون جنية، منهم 200 ألف جنية شهادة تأمين.

وأشار محامي رامي، إلى أن موكله كانت تربطه علاقة جيدة مع أخيه المتوفي، وانه على تواصل دائم مع باقي أفراد الأسرة، ولا توجد أي خلافات بينه وبين أياً من باقي أفراد أسرة الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي، وكان قد أضاف أنه قد تقدم بطلب للنيابة العامة لاستلام الشقة التي توفي فيها هيثم أحمد ذكي، والتي تقع بكومباوند بافلي هيلز.