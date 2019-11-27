تفاصيل حفل محمد رمضان في المغرب برفقة الفنان العالمي ميتر جيمس

من المقرر أن يحيى الفنان محمد رمضان حفلاً غنائيا جديدا له في المغرب، برفقة الفنان العالمي ميتر جيمس، في مدينة مراكش، مساء الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019، على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان جامع الفنا الموسيقي في دورته الثالثة، الذي يتولى تنظيمه سنويا الفنان العالمي.

وقد شارك محمد رمضان محبيه صورة له بعد وصول مطار كازبلانكا من خلال موقع الصور الشهير “انستجرام” معلقا عليها قائلاً: “وصلت اليوم إلى بلدي الثاني المغرب.. ثقة في الله نجاح”.