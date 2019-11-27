تفاصيل جديدة بشأن مرض هيثم شاكر

تصدر تريند الفنان هيثم شاكر خلال الساعات القليلة الماضية بعد إحيائه حفلاً فنيا ضخما في جامعة حلوان في ساحة كلية الصيدلة، والذي يعتبر ة من كبرى الحفلات الغنائية التي شهدتها الجامعة ولاقي حضورا طلابيا كبيرا من الجماهير المحبة للفنان هيثم شاكر.

وقد أعلن مصدر مقرب من الفنان هيثم شاكر أن الفنان الشاب تعرض لظلم كبير من معظم جمهوره الذين اتهموه بادعاء المرض بالرغم من أنه عاني من ألام عديدة، وأنه لم يدعى المرض كما دعا البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لألبومه الأخير “معرفة قديمة”.

وقال المصدر أن الفنان هيثم شاكر والذي رفض الإدلاء اليوم باي تصريحات جديدة تتعلق بمرضه وإصابته مسبقا بورم في القولون أنه تحمل ألامه , أثر عد الانسياق في أي حوارات تتعلق بمرضه.