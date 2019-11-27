شيرين سيف النصر تعلن أسباب غيابها عن الساحة الفنية

كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية لمدة كبيرة جدا، وإنها لم تشارك في فعاليات فنية أو في مناسبات شخصية لاحد من اصدقائها في الساحة الفنية.

ويرجع السبب إلى أنها تزوجت من أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني واتجهت في أن تعيش إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأقامت هناك برفقة أحد من أسرتها، وبعد حدوث تغيرات في حياتها لم تهتم في أن تعود مرة أخرى إلى التمثيل والوسط الفني، وابتعدت وتجاهلت ملاحقة المخرجين والمنتجين لها.

والسبب الأخر على بعدها عن الساحة الفنية بان المخرجين الكبار التي قد تعاونت معهم قد تغيروا الى جيل الشباب وانها تعاملات مع المخرج مجدي أبو عميرة وأحمد صقر والمخرج الكبير محمد فاضل وغيرهم من المخرجين الكبار.