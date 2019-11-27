محمد هنيدي يعود إلى تصوير فيلم كينج سايز بعد شفاءه

اعلن الفنان محمد هنيدي بأنه سوف يواصل نشاطه الفني مرة أخرى بعد أن انتهت فترة توقفه بسبب اجراءه عملية جراحية في الفك، حيث أنه خضع لتلك العملية منذ عدة أيام واستغرقت مدة العملية 5 ساعات بسبب أنها من العمليات الهامة والدقيقة.

وكشف الفنان محمد هنيدي على أنه سوف يستكمل تصوير باقي المشاهد المتبقية له في فيلم كينج سايز، وأنه يحضر لفيلمه الجديد مع المخرج شريف عرفة ويحمل الفيلم اسم النمس والأنس، ويتعاون محمد هنيدي مع المخرج الكبير لفيلمه فول الصين العظيم في الفيلم الجديد.

وكان أخر أعمال الفنان محمد هنيدي هو مسلسل ارض النفاق، وهو عرض على الكثير من شاشات التليفزيون منذ عامين وحقق نجاح كبير واخذ قصته عن فيلم الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس.