شيرين سيف النصر معلقة على صورتها المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي: “مش أنا والناس جابتها...

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأثنين صورة قالوا أنها للفنانة شيرين سيف النصر بالرغم من أن الصورة لا تشبه الفنانة نهائيا، وبعد تداول الصورة بشكل كبير، خرجت النجمة عن صمتها وقالت في تصريحات، “أنا موجودة في لندن منذ وقت كبير لزيارة شقيقي وسأعود للقاهرة في غضون الأيام القليلة القادمة.

وعلقت شيرين على الصورة المتداولة على صفحات السوشيال ميديا المنسوبة لها، قائلة: هذه صور شبيهتي ولكنها ليست صوري مشيرة أنها لم تدخل المحكمة أثناء محاكمة السيدة التي سرقتها، ولكنها حضرت في النيابة منذ 5 شهور فقط.

وأبدت شيرين سيف النصر استياءها من تداول الصورة بشكل كبير على أنها هي، متسائلة مات هو الغرض من هذه الضجة الكبيرة في الوقت الحالي، مضيفة “بالنسبة لي معرفش الناس بتجيب الحاجات دي منين والصورة ليس لها علاقة بي نهائيا.