شيرين سيف النصر تعلن عن نفيها بشأن الصور المتداولة لها

أعلنت الفنانة شيرين سيف النصر عن نفيها علاقتها بالصور المنسوبة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير على أن الصور لها أثناء جلسة سماع أقوالها في محاكمة صديقتها التي دخلت بيتها وقامت بسرقة المجوهرات الخاصة بها، وأكدت شيرين خلال تصريحات لها بأنها متواجدة في لندن منذ فترة كبيرة لإنها تزور شقيقها ومن المقرر أن تعود إلى مصر خلال الأيام القادمة.

وأشارت على أن الصور المنتشرة لشبيهتها وليست صورها الشخصية وأكدت على أنها لم تدخل المحكمة خلال محاكمة السيدة التي قامت بسرقتها، ولكنها حضرت إلى النيابة منذ 5 شهور فقط، وأبدت الفنانة استياءها من تداول الصور حيث أنها علقت على تلك الصور قائلة:”بالنسبة لي معرفش الناس بتجيب الحاجات دى منين والصورة ليس لها علاقة بي نهائيا”.