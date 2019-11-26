(صور) هكذا احتفل عادل امام بعيد ميلاد ابنه “رامي” نافياً شائعة وفاته 

انتشرت بشكل كبير في الأونة الأخيرة شائعة وفاة الفنان الكبير الزعيم عادل امام، وهو ما نفاه الكثير من المقربين منه، مؤكدين أن الزعيم يواصل حالياً تصوير مشاهده في مسلسله الجديد “فلانتينو” المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2020، يأتي هذا بعدما كان الزعيم قد غاب عن الدراما الرمضانية العام الماضي وهو ما أكثر الأقاويل عن سوء حالته الصحية، إلا أن المصادر كشفت أن عدم اكتمال الورق كان سبب تأجيل المسلسل إلى العام المقبل.

وفي سياق متصل، احتفل الزعيم عادل امام، الأثنين 25 نوفمبر بعيد ميلاد ابنه المخرج رامي امام، خلال تصوير كواليس مسلسل “فلانتينو”، ونشرت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي صور تجمع الزعيم مع ابنه رامي أثناء الإحتفال، كما نشر رامي صور من الإحتفال، تمثلت في صورة لتورتة عيد الميلاد تحمل صورته وصورة أخرى تحمل صورة والده الزعيم عادل امام.

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كان المخرج رامي امام، قد احتقل الأثنين 25 نوفمبر يعد ميلاده الخامس والأربعون، حيث أنه من مواليد عام 1974.

ويواصل الزعيم عادل أمام، تصويره مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد “فلانتينو” بعد تأجيله من العام الماضي، والمسلسل من اخراج رامي إمام والتأليف لأيمن بهجت قمر، ويشاركه البطوله كلا من، دلال عبد العزيز وداليا البحيري ووفاء صادق وانعام الجريتلي وحمدي الميرغني ورانيا محمود ياسين وأحمد فريد، والمسلسل من انتاج شركة ماجنوم المملوكة لهشام تحسين ورامي إمام.