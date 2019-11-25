يسرا عود لدراما رمضان من جديد مع مدحت وماندو العدل

استقرت الفنانة يسرا على السيناريو الذي يكتبه المؤلف مدحت العدل، ويتولي إخراجه ماندو العدل، ويتم عمل جلسات يومية للاستقرار على الخطوط العريضة للمسلسل والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي وجمال العدل، وسيبدأ انطلاق التصوير في أول شهر يناير القادم حسب الخطة التي وضعها مخرج العمل ماندو العدل.

ومن جانب أخر تواصل الفنانة يسرا مشاهدها الأخيرة من فيلم “صاحب المقام”، بعد غياب سنوات عن السينما، ويشاركها في البطولة كل من أسر ياسين والفنانة أمينة خليل وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، وهو للكاتب إبراهيم عيسى، حيث أقترب انتهاء التصوير ويبدأ المخرج محمد العدل في مونتاج ومكساج الفيلم استعدادا لطرحه في السينمات.

ويذكر أن أخر الأعمال التي قدمتها الفناة يسرا مسلسل “لدينا أقوال أخرى” بطولة شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، وغيرهم.