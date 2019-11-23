غدا.. عرض “600 ميل” في عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالهناجر

أعلنت الجهة المخصصة عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 41 بأنه سوف يتم عرض مساء غد السبت فيلم 600 ميل ، وهو من إخراج جابريل ريبستاين،ويعرض الفيلم من ضمن سلسلة تكريم السينما المكسيكية واعتبارها كضيف شرف في الدورة 41ـ، والعرض للفيلم يكون في سينما الهناجر بدار الأوبر المصرية.

حيث تدور أحداث الفيلم المكسيكي حول بطل الفيلم “روبيو” الذي يقوم بتهريب الأسلحة لحساب عصابة مكسيكية كبرى وخطيرة، وخلال أحداث الفيلم يحاول عميل مكافحة تجارة السلاح “هانك هاريس” القبض عليه في الكثير من المحاولات، لكن ينتهي به الأمر ويكون هو مختطف من جانب “روبيو”، وخلال رحلتهما الممتدة إلى ـ600 ميل، يصبح روبيو وهاريس عميل مكافحة تهريب السلاح أصدقاء.