موعد حفل محمد حماقي بالتجمع الخامس وأسعار التذاكر

يستعد الفنان محمد حماقي في إحياء حفل غنائي له في يوم 28 نوفمبر الحالي، ومن المقرر أن يقام الحفل في ساحة انتظار احدى المولات الشهيرة داخل منطقة التجمع الخامس، حيث قد تم طرح تذاكر الحفل وتقسيمهم على 3 فئات الفئة الأولى الـVip، والفئة الثانية بمبلغ 550 جنيها، والفئة الثالثة بمبلغ 350 جنيها مصري.

كما أنه من المقرر من جانب فريق عمل الفنان أن يقدم حماقي خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الشهيرة ومنها كل من اغنية “كل يوم من ده”، “يزلزل”، “صور”، “ليلي “، “من البداية”، “راضيني” و”يا ستار” واعمل إيه”، بالإضافة إلى أغنيته الشهيرة “ما بلاش” وغيرهم من الأغاني الشهيرة له ممن تسابق الجمهور في ترديد كلماتها.