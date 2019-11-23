شاهد اونلاين

موعد حفل محمد حماقي بالتجمع الخامس وأسعار التذاكر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستعد الفنان محمد حماقي في إحياء حفل غنائي له في يوم 28 نوفمبر الحالي، ومن المقرر أن يقام الحفل في ساحة انتظار احدى المولات الشهيرة داخل منطقة التجمع الخامس، حيث قد تم طرح تذاكر الحفل وتقسيمهم على 3 فئات الفئة الأولى الـVip، والفئة الثانية بمبلغ 550 جنيها، والفئة الثالثة بمبلغ 350 جنيها مصري.

كما أنه من المقرر من جانب فريق عمل الفنان أن يقدم حماقي خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الشهيرة ومنها كل من  اغنية “كل يوم من ده”، “يزلزل”، “صور”، “ليلي “، “من البداية”، “راضيني” و”يا ستار” واعمل إيه”، بالإضافة إلى أغنيته الشهيرة “ما بلاش” وغيرهم من الأغاني الشهيرة له ممن تسابق الجمهور في ترديد كلماتها.

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا