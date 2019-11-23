هند صبري تعلن رسميا عن خوضها لدراما رمضان القادم بمسلسل جديد

أعلنت الفنانة عند صبري عن مشاركتها في السباق الرمضاني القادم بمسلسل جديد، تعود من خلاله للدراما التلفزيونية بعد غيا استمر 3 سنوات منذ أن قدمت مسلسل “حلاوة الدنيا”، وتحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولنها أعلنت اشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما التلفزيونية.

والجدير بالذكر أن هند صبري قدمت جائزة فاتن حمامة لزميلتها الفنانة منة شلبي، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، برئاسة السيناريست محمد حفظي، وأيضا أحتفل الحاضرين في الحفل بعيد ميلاد الفنانة هند صبري في قاعة الحفل بحضور عدد هائل من النجوم.

وقدمت هند صبري أخر أعمالها الدرامية بمسلسل “حلاوة الدنيا” وشارك في بطولة المسلسل الفنان ظافر العابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، وعدد هائل من الفنا

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نين.