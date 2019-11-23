وقف برنامج عالم الأزهر عبد الله رشدي على قناة المحور

اعلن الدكتور حسن راتب، رئيس قناة المحور، بأنه تم إصدار قرار بوقف عرض برنامج شريان الخير، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عبد الله رشدي، وهو من أحد علماء الأزهر الشريف وكان يقدم البرنامج عبر قناة المحور.

كما قد قالت أدارة القناة خلال بيان لها على أن البرنامج كان مقام بهدف إعلاني في الأساس وهو يخص شركة من أحد الشركات الخاصة، كما قد أكدن القناة على لأنها تلتزم بكل المبادئ التي تأسس على نمطها القناة منذ 19 عام، ومن أهم تلك الأسس عدم المساس بقيم وأخلاق المجتمع ونشر الفهم الصحيح للرسالات السماوية مع إعلاء المصلحة الوطنية وقيم التآخي والمحبة، والجدير بالذكر على أن عبد الله رشدي قد أثار الجدل لفترة كبيرة بسبب أراءه المتطرفة بخصوص الأقباط.