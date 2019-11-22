مصطفى خاطر يستعد للسفر إلى بلغاريا لاستكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم

يستعد مصطفى خاطر بالسفر برفقة اسره الفيلم السينمائي بالكامل والتوجه إلى دولة بلغاريا خلال الأيام القادمة حتى يكمل تصوير بعض مشاهد الفيلم الخارجية هناك، ويواصل الفنان تصوير مشاهده في فيلمه الجديد أشباح أوروبا ويشاركه البطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

حيث يصور مخرج العمل كل المشاهد التي سوف يتم تصويرها في مصر مع بداية الأسبوع القادم، للانتهاء من تصوير المشاهد في الديكور الأساسي الخاص بالعمل، وبعد تلك المرحلة يدخل الفيلم إلى مرحلة المونتاج والمكساج والاستعداد لطرح الفيلم داخل دور العرض المصرية في عام 2020 ولم يحدد موعد انتهاء التصوير حتى الآن، حيث تدور أحداث العمل في إطار من الأكشن والمغامرات وقصة ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية ومثلهم في دولة أوروبية.