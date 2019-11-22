تامر حسني يحي حفل ختام أمم أفريقيا بأغنية “احنا جيل جديد” بإستاد القاهرة

أحيا الفنان تامر حسني حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية لتحت 23 عام، والذي أقيم في استاد القاهرة الدولي، قبل بداية المباراة النهائية ما بين المنتخب الوطني وبين فريق الإيفواري، حيث قد قد تامر حسني خلال الحفل أغنية “احنا جيل جديد” بأداء راقي ومبهج.

حيث قد تفاعل الجماهير مع الفنان وهم في مدرجات الاستاد، ووجه الفنان تامر حسني تحيته لكل لاعبي المنتخب الأوليمبي لكل ما قدموه أثناء بطولة أفريقيا، وأثناء الحفل تزين سماء الملعب بالألعاب النارية في استاد القاهرة الدولي، حيث أقيمت المباراة في تمام الساعة 8 مساء على استاد القاهرة في نهائي كأس الأمم الأفريقية لتحت 23 عام.