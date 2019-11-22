بالفيديو شاهد باسم سمره في فيلم بيبو وبشير مشهد القطار وأسباب تصدره التريند “أنا أول مرة أشوف...

تصدر على مواقع التواصل الإجتماعي، ترند فكاهي شهير بعنوان “أنا أول مرة أشوف…” وهو مقتبس من فيلم “بيبو وبشير”، الذي شارك فيه الفنان “باسم سمره”كضيف شرف من كلا من النجمين آسر ياسين ومنه شلبي، والصورة التي استخدمت في الكوميكس الشهيرة المنتشرة على الفيس بوك، تتضمن جزءاً من مشهد القطار الكوميدي الذي قال فيه باسم سمره لآسر ياسمين “أنا أول مرة أشوف لاعب سلة”، واستخدم الكوميك للسخرية ممن يقدم رأياً هو ليس بأهله.

ومن جانبه قال الفنان باسم سمره، أنه لا يعلم أسباب تصدر مشهد فيلم بيبو وبشير للترند في الوقت الحالي، إلا أنه يعتز بمشاركته في هذا الفيلم مضيفاً أنه من الأدوار اللطيفة التي قدمها لشاشة السينما، مستطرداً أنه قد تلقى عرض العمل في الفيلم من المخرجة الأستادة مريم أبو عوف، وصور دوره وهو مشهد القطار في يوم واحد، وكان وقت تصويره أثناء ثورة يونيو 2013.

واشار سمره، إلا أنه وافق على المشاركة في الفيلم نظراً للصداقة التي تجمع بينه وبين آسر ياسين ومنه شلبي والمخرجة مريم أو عوف، والتي كان قد سبق له العمل معها في مسلسل هالة والمستخبي في احدى المواسم الرمضانية.

يذكر أن فيلم بيبو وبشير، هو فيلم كوميدي انتج عام 201، من بطولة كلا من منه شلبي وآسر ياسمين وصفية العمري وعزت أبو عوف وهاني عادل وسلوى محمد علي، وهو من تأليف كلا من هشام ماجد وكريم الجارحي، والإخراج لمريم أبو عوف.

صور كومنتات “أنا أول مرة أشوف بيتكلم”

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