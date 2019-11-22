سما المصري تتحدى رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

قامت الفنانة سما المصري، بنشر صورة لها وصورة للفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور انستجرام، وذلك خلال حضورهما في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 41، حيث قد علقت الفنانة سما المصري على الصور قائلة : “معلش بقى يا رانيا ريحي على جنب، خطفت منك التريند من أمبارح لحد دلوقتي، أشوفك السنة الجاية بقى معلش مش دايما العريان بيشد الانتباه”.

كما قد تابعت معلقة ساخرة على الصور قائلة: “مصممين الأزياء يتعبوا يا عيني في باقي الفساتين وآجي بطرحة بـ 50 جنيه وفستان مقفول بألف جنيه أخد التريند من غير حتى ما أمشي على سجادة حمراء”، “وأنا كنت فاكرة الناس بتتفرج عليا عشان بالبس مكشوف طلعوا بيدوروا على أخباري، سواء بلبس حشمة أو لبس مكشوف، بيحبوني، مش عارفة التريند عايز مني إيه؟”