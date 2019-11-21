سما المصري تظهر بالحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

اطلت الفنانة الاستعراضية سما المصري وهي مرتدية الحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 41، خلال حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية مساء أمس.

حيث قدم افتتاح المهرجان الفنان خالد الصاوي واحمد داود والفنانة دينا الشربيني، ويعرض المهرجان اكثر من 150 فيلم سينمائي، من 63 دولة من مختلف دول العالم العربي والأجنبي، وقد وقع الاختيار على فيلم الافتتاح للمهرجان ليكون فيلم “الأيرلندي” للمخرج مارتن سكورسيزي، ويقام المهرجان على خشبة مسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

حيث قد عرض حفل الافتتاح للمهرجان تكريم ابرز الفنانين الراحلين عن عالمنا من الشخصيات السينمائية التي رحلت خلال العام الجاري، وفي مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله.