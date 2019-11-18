صابرين تخلع الحجاب بعد 20 عاماً من ارتداءه – وهذه صورها وهكذا بكت مع عمرو أديب بعد خلع الحجاب...

أثارت الفنانة المصرية صابرين، الجدل قبل ساعات، بعد أن نشرت صورة حديثة لها بدون غطاء الرأس الذي كانت تضعه بعد فترة طويلة من ارتدائها للحجاب، وهو ما أثر جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وسارعوا في وضع الكثير من التعليقات التي تهاجمها بشدة خاصةً أنها ليس الفنانة الأولى التي تخلع الحجاب بعد فترة طويلة من ارتداءه، وفي سياق آخر هنئها الكثير من زملائها من الفنانين على قرار خلع الحجاب، وقالوا أنها أصبحت أجمل وأصغر، ومنهم منه شلبي ومنى ذكي وبوسي شلبي.

وفي مكالمة هاتفية لصابرين في برنامج الحكاية اليوم مع عمرو أديب، قالت صابرين أنها عانت من أزمة نفسية كبيرة في الفترة الأخيرة، بسبب اهانتها للحجاب بعد أن اضطرت إلى ارتداء الباروكة في اعمالها ومن ثم ارتداء التربون الذي لا يغطي الرقبة، وقالت أن الحجاب ليس قطعة القماش فقط، وأنه ليس من حق أحد أن يهاجمها وأنها ستنزل إلى قبرها بمفردها ليحاسبها الله.

ومن ثم دخلت صابرين في نوبة من البكاء، بعد سرد تعليقات المتابعين القاسية عليها، قائلة أنها لم تقدم أي أدوار مسيئة في تاريخها الفني، وأنها زوجة وأم عُرف عنها الإحترام طوال حياتها، وتابعت أنها تلقت تعليقاً غريباً على خلعها للحجاب حيث قالت لها معجبة “دفعتي كام عند الكوافير اللي عملتي عنده اللون دا”.

صور صابرين بعد خلع الحجاب

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فيديو مداخلة صابرين مع عمرو أديب