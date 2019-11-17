الفنانة صابرين تتخلى عن الحجاب في أحدث صور لها عبر حسابها

قامت الفنانة صابرين بنشر صورة جديدة لها من خلال موقع الصور انستجرام، موقع إلكتروني لتبادل الصور والفيديوهات، حيث قد ظهرت في الصور بدون حجاب، كما قد طلت الفنانة صابرين في الصورة بشكل جديد بشعر بلون أصفر، وقد تفاعل عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، وظلوا يتساءلوا حول هل تخلت لفنانة عن الحجاب بشكل نهائي ولن ترتديه مره أخرى.

والجدير بالذكر على أن الفنانة صابرين كانت ترتدي لسنوات عديدة الحجاب، وقد ظهرت في عدد من الأعمال الفنية وعي ترتدي الحجاب ولم تتخلى عنه، وكانت مرتديه الحجاب في أخر مسلسلاتها فكرة بمليون جنيه للفنان الكوميدي علي ربيع نجم مسرح مصر.