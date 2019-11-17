شيرين عبد الوهاب تكشف عن مفاجأة فيلم جديد من بطولتها

صرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب بأنها ستخوض بطولة فيلم جديد، مبينة بأنه لم يتم تحديد أي شخصيات للفيلم حتى الآن، ويأتي هذا عقب فترة انقطاع عن السينما.

وأكدت شيرين، عبر لقائها في برنامج “الحكاية”الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والذي يتم إذاعته على قناة إم بي سي مصر، بأن بطل العمل سيكون وجهاً جديداً، موضحة بأنه ستدور أحداث الفيلم الجديد حول فنان ينهي حياته المهنية فيستمع إلى صوتها ويعجب به وبعد ذلك سيحرص على تقديمه للجمهور.

وتابعت بأنها متشوقة بشكل كبير للسينما، وإنها اكتسبت خبرة كبيرة من خلال مسلسلها الاخير “طريقي” الذي حقق نجاح منقطع النظير.