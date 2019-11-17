زياد برجي يفرج عن البوستر الدعائي لفيلم “يوم ايه يوم لأ”

كشف النجم اللبناني زياد برجي عن البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد “يوم أيه يوم لأ” عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر برجي في البوستر الترويجي للفيلم بارتدائه لبدلة سوداء ويقدم خاتم الزواج للفنانة باميلا الكيك وهي ترتدي فستان زفاف.

تدور أحداث فيلم “يوم أيه يوم لأ” حول شاب وفتاة تجمعهما قصة حب كبيرة، وعائلة الشاب عائلة تقليدية على عكس الفتاة فهي متحررة وتعاني بشكل كبير من فوبيا الزواج، حيث أن لديها مخاوف من خوض التجربة.

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من الجدير بالذكر أن أعلنت الشركة المنتجة فالكون فيلمز الموعد الرسمي لعرض الفيلم في دور العرض السينمائية، مشيرة بأنه سيتم طرحه يوم التاسع عشر من شهر ديسمبر المقبل.