غناء غادة رجب ومدحت صالح في افتتاح مدرسة الحلي والمجوهرات بالعبور

قامت المطربة غادة رجب والفنان مدحت صالح في المشاركة بحفل وزارة التربية والتعليم، عن طريق تقديم الأغاني الطربية خلال حفل افتتاح مدرسة ايجبت جولد الخاصة بالمجوهرات والحلي والمتواجدة في المنطقة الصناعية في العبور، حيث قد شارك في حضور الحفل مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين لحضور فاعلية الحفل لوزارة التعليم، كما قد حضر الحفل الدكتور طارق شوقي وزير التعليم.

وبدأ الحفل الافتتاح لوزارة التربية والتعليم لمدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات، بكلمة لوزير التربية والتعليم، حيث تعتبر المدرسة من أول مدارس لتعليم وتدريب ذلك النوع على مستوى الجمهورية، حيث أنه تقدم للالتحاق بالمدرسة 1000 طالب، وقد التحق بالمدرسة 200 طالب من الشهادة الإعدادية.