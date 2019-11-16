مصطفى قمر يعلن تفاصيل الجزء الثاني من حريم كريم

صرح الفنان مصطفى قمر، عن تفاصيل تصوير الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد كتابة سيناريو العمل من جانب الكاتبة زينب عزيز، والكاتب علي اإدريس، حيث أنه من المتوقع أن تشاركه بطولة الفيلم الفنانة داليا البحيري والفنانة بسمة، وأشار خلال لقاءه في برنامج أسرار النجوم المذاع عبر قناة نجوم أف أم، بأن الجزء الثاني من الفيلم سوف يتناول التغييرات التي حدثت في الشخصيات على مدار 16 عام.

وأكد على أن الفيلم سيناقش تغيير في الحدث لكل الشخصيات في أطار كوميدي مثل الجزء الأول، وأنه سوف يتم البدء في تصوير الجزء الثاني من فيلم حريم كريم في القريب جدا، وأنه يحضر حاليا لتصوير فيلمه الجديد شيمو ودوريش.