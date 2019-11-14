موعد عرض الحلقة الأولى بمسلسل ممالك النار

يترقب الكثيرون من عشاقي الدراما التاريخية الحلقة الأولى من مسلسل ممالك النار، حيث عرض البرومو الدعائي الخاصة بالمسلسل والذي سجل أعلى نسبة مشاهدة، ومسلسل ممالك النار مسلسل شارك فيه عدد كبير من فنانين العرب من مصر وسوريا، وتم تصوير مشاهد المسلسل في تونس.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل مالك النار

أعلنت شبكة قنوات mbc عن عرض مسلسل ممالك النار عبر قنواتها، بداية من 17 نوفمبر الحالي في تمام الساعة العاشرة مساءً، ومن المتوقع أن يشهد المسلسل نسبة مشاهدة عالية من الجمهور في مصر ودو الوطن العربي.

أبطال مسلسل ممالك النار

مسلسل ممالك النار يشارك فيه الممثل المصري خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، منى واصف، رشيد عساف، وغيرهم من الممثلين في مصر وسوريا، وإخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر.

ويعتبر مسلسل مالك النار من أضخم المسلسلات في الإنتاج في الشرق الأوسط حيث بلغت تكلفته نحو 40 مليون دولار، ويتناول المسلسل الفترة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر.