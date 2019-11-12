(صورة) الظهور الأول لرامي جمال بعد اعلان اصابته بمرض البهاق

أعلن المطرب الشاب “رامي جمال” اصابته بمرض البهاق، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور الإنستجرام، حيث نشر رامي قائلاً أنه قد أصيب بالمرض قبل فترة وباءت محاولته في العلاج بالفشل، واصبح يعاني في اخفاء مرضه عند الظهور للجمهور، نتيجة لأن البعض يسارع في الإبتعاد عنه خشية العدوى، وهو ما جعله يفكر جدياً بالإعتزال وترك الفن، حيث يتسبب المرض الذي أصيب به في ظهور بقع بيضاء في وجهه وجسمه أفتح من لون جلده الطبيعي وبشكل عشوائي وهو مرض أصيب به عدد من المشاهير من بينهم مايكل جاكسون.

وفي سياق متصل، نشرت الفنانة أنغام صورة حديثة لها ولزوجها الموزع أحمد أبراهيم، بصحبة رامي جمال من داخل أستديو احمد ابراهيم وهي الصورة الأولى التي يظهر فيها رامي جمال عقب اعلان اصابته بالمرض قبل أيام، وعلقت قائلة أنهم الآن بصدد انتاج عمل فني جديد يجمعها بالمطرب والملحن رامي جمال مع انتظار مزيد من النجاحات في مشواره الفني.

وعلى صعيد آخر، اعلن الكثير من الفنانين تعاطفهم مع المطرب رامي جمال، ونصحوه بالإستمرار في الفن لأن المرض ليس عيباً، وعليه الإستمرار في فنه خاصةً أنه ذو صوت عذب وموهبة فريدة في التلحين، ومن بين الداعمين تامر حسني وزينة وشذى وغيرهم.

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