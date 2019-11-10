في ذكرة وفاة “معالي زايد” معلومات وتفاصيل مثيرة عن حياتها

تحل اليوم الذكرى الخامسة على وفاة الفنانة معالي زايد التي كانت تعد واحدة من أبرع نجمات جيلها، حيث قدمت معالي زايد للسينما والدراما المصرية العديد من الأعمال الفنية الرائعة المتنوعة.

وقد اشتهرت معالي زايد بالتلقائية في الأداء وإتقان أدوارها ببراعة، وفي ذكرى وفاتها نذكر اليوم بعض المعلومات التي قد عنها لا يعرفها بعض جمهورها ومحبيها.

معالي زايد ولدت فالقاهرة عام 1953 وأسمها الحقيقي معالي عبد الله المنياوي، وهي من عائلة فنية فوالدتها آمال زايد وخالتها جمالات زايد .

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تخرجت من كلية الفنون الجميلة وكان أول أعمالها الفنية فيلم “وضاع العمر يا ولدي” أمام النجم محمود عبد العزيز، من أشهر أعمالها الفنية “الشقة من حق الزوجة ، الفرن ، كتيبة الاعدام ، الزمن الصعب دموع في عيون وقحة ، أيها السيدات والسادة”.

تزوجت معالي زايد مرتين وانفصلت عن زوجها، ثم قررت في الفترة الأخيرة من حياتها الابتعاد عن الزحام والناس وذهبت للعيش في مزرعتها الخاصة .

رحت معالي زايد عن عالمنا بعد صراع مع مرض سرطان الرئة في نوفمبر 2014 عن عمر يناهز ال61 عام .