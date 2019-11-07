سبب تأخر دفن جثمان الفنان هيثم احمد زكي

توفى صباح اليوم الخميس الفنان هيثم أحمد زكي، حيث وجدوه ملقي في الأرض في منزلة بمدينة الشيخ زايد، وقد أظهر تصريح دفن الجثمان، بأن سبب الوفاة قيد البحث، وسيتم الدفن بعد قليل، وفق ما صرح عنه الفنان والدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

حيث قد تأخر وصول جثمان الفنان هيثم أحمد زكي إلى مسجد مصطفى محمود حتى يتم أداء صلاة الجنازة عليه، والتي كانت عقب صلاة الظهر، بعد أن وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وصرح نقيب المهن التمثيلية، على أن سبب تأخر وصول جثمان الفنان نجل أحمد زكي هو أن القانون يرجع إلى تسليم الجثمان إلى احد من أقاربه وكان لا يوجد أحد من أقاربه حتى موعد دفن الجثمان.