عاجل وفاة الفنان “هيثم احمد زكي” عن عمر يناهز 35 عام وتشيع الجنازة من مسجد مصطفى محمود...

توفى الفنان هيثم أحمد زكي في منزلة بمدينة الشيخ زايد فجر اليوم، حيث تلقت النيابة بلاغ من خطيبة الفنان بتغيبه في الرد على هاتفة المحمول لفترة طويلة، مما أثار الشك والقلق بداخلها وجعلها تطلب من النيابة البحث عنه.

وبالفعل قامت شرطة القسم بدائرة الشيخ زايد بالحصول على إذن النيابة من أجل فتح شقة المدعو “هيثم أحمد زكي” ليجدوا الفنان الشاب قد فجعة الموت وأصبح في زمة الله .

سبب وفاة هيثم أحمد زكي

وتبين بعد الاطلاع على جثمانه من قبل تقرير الطب الشرعي المبدئي أن سبب الوفاة يرجع لتعرض الفقيد لهبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلي حدوث الوفاة، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة “هيثم أحمد زكي” من مسجد مصطفى محمود بعد ظهر اليوم الخميس فور أستخراج تصريح الدفن وإنهاء الإجراءات” رحم الله الفقيد ونتقدم لأسرته بخالص العزاء “.