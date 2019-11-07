إخلاء سبيل المطرب الشعبي حمو بيكا من سرايا نيابة الدخيلة في واقعة سب وقذف نقابة الموسيقيين

قرر المستشار خالد أنور مدير نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الاربعاء، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات حمو بيكا من سرايا النيابة بعد التحقيق معه في القضية المنسوبة إليه اقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، اعتراضا على رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمحافظة دمياط.

وحضر حمو بيكا إلى سرايا النيابة صباح اليوم الاربعاء من تلقاء نفسه للإدلاء بأقواله في القضية بصحبته محاميه واستمر التحقيق لمدة ساعة في النيابة.

ويذكر أن ياسر قنطوش، المحامي عن نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ في نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حمل رقم 13350 لعام 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته “حمو بيكا” باقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغف، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.