طيبة وحنينة جدا وتعاني من عدم الخلفة هكذا تظهر رانيا محمود ياسين في “فالنتينو”

تستكمل الفنانة رانيا محمود ياسين، تصوير دورها في مسلسل فالنتينو” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بطولة الزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وتجسن رانيا محمود ياسين شخصية جديدة عن المعتاد عليه، فتظهر وهي مدرسة ضمن مجموعة “فالنتينو” التي يمتلكها “نور عبد الحميد فالنتينو”، الذي يقوم بدوره الزعيم عادل إمام، وفي أحداث المسلسل يتبين أن رانيا لم تستطيع الإنجاب لأنها عاقر وهي شخصية طيبة وتعامل الطلاب وزملاءها بحب وطيبة.

وفي نفس السياق، سلم المؤلف أيمن بهجت قمر كل حلقات المسلسل للقائمين عليه، بعد أن انتهى من كتابة الحلقات الأخيرة للمسلسل المنتظر عرضه في رمضان 2020، ويكثف المخرج أعماله لان الشركة المنتجة ترغب في الانتهاء من التصوير في شه يناير القادم على الاقل.

والجدير بالذكر أن مسلسل فالنتينو يشارك في بطولته دلال عبد العزير، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الابياري، محمد كيلاني، هدى المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، رانيا محمود ياسين، وغيرهم من النجوم.