كلمات أغنية صباحي أنت .. أبدع في غنائها راشد الماجد السعودي

تعتبر كلمات أغنية صباحي أنت من أجدد الأغاني الخليجية التى أبدع في غنائها راشد الماجد السعودي، وتحتل مكانة مميزة بين الجمهور لأنها بنمط رومانسي وجديد جذب الجميع لمتابعتها، ولم يكن أحد يتوقع كمية النجاح الباهر الذي حققه الأغنية منذ الساعات الأولى لطرحها على اليوتيوب، حيث يرون من خلالها أنها عودة لزمن الفني الأصيل لتمكن المطرب من توصيل الإحساس لهم بكلمات الأغنية.

نقدم كلمات أغنية صباحي أنت في هذا الموضوع وكافة التفاصيل عنها ضمن مجموعة كلمات الأغاني التى نقدمها لكم باستمرار بناءً على بحثكم المستمر عنها، وعرضت القناة على القناة الرسمية للشركة المنتجة، وكذلك صفحة الفنان راشد الماجد على اليوتيوب.

كلمات أغنية صباحي أنت

من أجدد الأغاني السعودية الذي طرحها المغني السعودي راشد الماجد، وحققت على موقع الفيديوهات يوتيوب 2.048.263 مشاهدة، منذ طرحها في 9 سبتمبر 2019 بشكل حصري على قناته الرسمية، وتزداد المشاهدات يوميًا عليها، وإليكم كلمات أغنية صباحي أنت كاملة مكتوبة على النحو التالي:

صباح الخير منك غير يا أجمل ما خلق ربي أنا احبك يا وجه الخير ويا روحي ويا حبي صباح الخير منك غير يا أجمل ما خلق ربي أنا احبك يا وجه الخير ويا روحي ويا حبي أحبك مثل صوت الطير وصوت الماي في دربي واذا تهمس صباح الخير تبسم وانشرح قلبي صباحي انت واشراقك في وجهي بسمة عيوني وانا وياك واشتاقك لأنك ريشتي ولوني صباحك يملي آفاقك ويملي بالفرح كوني وانا والصبح عشاقك صباح الخير يا حبي Advertisements صباحك يملي آفاقك ويملي بالفرح كوني وانا والصبح عشاقك صباح الخير يا حبي أحبك مثل أول شمس إلى أخر نفس فيني واحبك من بداية أمس لآخر شمس في سنيني وببصم بالعشر والخمس وبصمة صوتي وعيني بأنك عشقي صوت وهمس لآخر نبضه في قلبي وببصم بالعشر والخمس وبصمة صوتي وعيني بأنك عشقي صوت وهمس لآخر نبضه في قلبي

أغنية صباحي أنت يوتيوب

جاءت أغنية صباحي أنت لغناء المطرب السعودي راشد الماجد، ومن كلمات الشاعرة الإمارتية جموح، ومن ألحان فايز السعيد، ومن توزيع مهند خضر

ويرجع مشوار راشد الماجد الفني لأكثر من 30 سنة، حيث بدأ مسيرته الفنية منذ كان عمره 15 سنة، واستطاع خلالهم أن يحصد النجاحات والانجازات الكثيرة ويحقق شهرة واسعة في الوطن العربي في مختلف دول الخليج والمغرب العربي، وتمكن من إضافة الكثير للفن العربي والموسيقى العربية.

ويمتلك شركة فنون الجزيرة ، وقناة وناسة وبلاتينيوم ريكوردز بنسبة 50% بالشراكة مع مجموعة إم بي سي، ولديه مكاتب في 3دول الرياض والبحرين ودبي.